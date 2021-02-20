وزير النقل يشهد تشغيل برج إشارات ديروط ويوجه القيادات بتطوير القطارات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية، اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتمّ تنفيذها بالوجه القبلي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

بدأت الجولة بتفقد مستوى الخدمة المقدمة بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر، موجهًا بتشغيل مداخل النفق المؤدي إلى أرصفة قبلي 8 و9 و10 و11 من الساحة الخارجية، تسهيلًا على المواطنين.

واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط وتوافر التذاكر بكل منافذ وأكشاك التذاكر.

وزير النقل يشدد على سرعة تركيب بوابات إلكترونية بمداخل 5 محطات قطارات

وشدد وزير النقل، على سرعة تركيب بوابات إلكترونية بمداخل عدد من المحطات: (القاهرة والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية كمرحلة أولى) لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر كما أكد على وضع اسعار المنتجات التي تباع بالأكشاك الموجودة بالأرصفة في مقدمة الأكشاك تسهيلاً على المواطنين مشددا على عدم خروج أي قطار من الورش، إلا بعد التأكّد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية وإعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وضرورة الحرص على ارتداء الركاب للكمامات داخل ومحطات السكك الحديدية.

وكلف قيادات السكة الحديد، باستمرار أعمال التجديد الشامل لاسطول عربات الركاب والدفع بالعربات الجديدة التي تصل تباعا ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

الوزير يكلف قيادات السكة الحديد باستمرار أعمال التجديد الشامل لأسطول عربات الركاب والدفع بالعربات الجديدة

وأكّد وزير النقل، أنَّه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فإنَّه بنهاية العام الحالي ستكون جميع قطارات الركاب بجميع درجاتها، التي يتمّ تشغيلها على خطوط الشبكة بالجرارات والعربات كلها جديدة أو مطوّرة ولن يسمح بتشغيل أي قطارات قديمة بخطوط الشبكة نهاية العام الحالي.

وزير النقل لركاب قطار القاهرة -ديروط: نعمل على تطوير السكة الحديد

ثم استقل وزير النقل، قطار رقم 980 من القاهرة حتى ديروط، حيث دار حوار مع عدد من الركاب حول مستوى الخدمة حيث أشاد الركاب بالتقدم الكبير في مستوى الخدمة وبالتطور الكبير في منظومة السكة الحديد والذي أصبح المواطن يشهده على أرض الواقع، مؤكّدًا أنَّه يجري العمل على قدم وساق على مدار الساعة للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها.

وفي ديروط، كان في استقبال وزير النقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، حيث تمّ تفقد المحطة ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمحطة والتي تشمل تطوير وتطويل الارصفة لتسمح باستقبال أطول قطار سكة حديد، إضافة الى تطوير مبنى وكباري المشاة بها.

بعدها شهد الوزير، افتتاح ودخول برج إشارات ديروط في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد (بني سويف - أسيوط) بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة (4 SILL) حيث أزاح لوحة الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب بالقوصية وديروط ومنفلوط.

واستمع وزير النقل، بحضور محافظ أسيوط وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى شرح تفصيلي حول أهمية المشروع الذي يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا)، مبينًا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 73%، حيث تقوم الشركة باعمال الإنشاءات والتركيبات لعدد 8 أبراج علي التوازي بمراحل متفاوته وبرج ديروط بأسيوط هو سابع برج رئيسي، تمّ دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار - ملوي - مطاي) بمحافظة المنيا.

ولفت إلى أنَّ برج ديروط باسيوط يتحكم في 66 سيمافور ضوئي و8 مزلقانات تعمل أتوماتيكيًا و16 موتور تحويلة وعدد 119 تراك كهربي، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجي ملوي وديروط بطول 22 كم لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 95 كم.

وأكّد الوزير، أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من مشروع تحديث نظم الإشارات على هذا الخط خاصة مع أهمية المشروع في استبدال النظام الحالي (الميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، إضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أنَّ تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأوضح الوزير، أنَّه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية يجرى تنفيذ مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.