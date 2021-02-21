5 ندوات للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية في سوهاج

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة 5 ندوات توعوية بمراكز «طما، طهطا، سوهاج، وأخميم»، حول أهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «حلوة الذرية.. بس مسؤولية».

جاءت الندوات ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتي تستمر لمدة 30 يوما حتى 15 مارس المقبل، بالتعاون بين محافظة سوهاج، والمجلس القومي للسكان، ووحدة السكان بالديوان العام.

وأوضح محمد الدالي، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع سوهاج، أنه تم تنفيذ 4 ندوات توعوية بمراكز «طما، طهطا، سوهاج، وأخميم»، بمشاركة مدربين من هيئة تعليم الكبار، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأطباء متخصصين.

وأشار إلى أن الندوات دارت حول مبادرة «حلوة الذرية.. بس مسؤولية»، ومفهوم المسؤولية وأدوار ومسؤوليات معلمات محو الأمية في رفع الوعي بالقضية السكانية من خلال فصول محو الأمية وتعليم الكبار، ورأي الدين الإسلامي والمسيحي في القضية السكانية، والجوانب الصحية، ووسائل تنظيم الأسرة وأماكن تقديم خدماتها.

ومن جهته، أكد محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تنظيم ندوة بمركز شباب إدفا بسوهاج، حول أهمية تنظيم الأسرة، بحضور ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والصحة.

وأعلنت محافظة سوهاج، مؤخرًا، تنظيم مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ندوتي توعية حول أهمية تنظيم الأسرة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «حلوة الذرية.. بس مسؤولية».