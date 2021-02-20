«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. نجوم الرياضة يدعمون حملة «الوطن» ضد الزيادة السكانية

أعلن عدد من نجوم الكرة المصرية دعمهم لحملة جريدة «الوطن» التي أطلقت اليوم السبت للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية بعنوان «2 بس.. عشان ياخدوا حقهم».

وقال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق: «كل الدعم لحملة جريدة الوطن للتوعية بمخاطر النمو السكاني».

من جانبه، أعلن شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وعضو اللجنة الأولمبية عن كامل دعمه حملة «الوطن» للتوعية بخطورة النمو السكاني «2 بس..عشان يعرفوا ياخدوا حقهم».

كما أعلن فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وأحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول دعمهم لحملة «2 بس.. عشان ياخدوا حقهم».

وكانت قد أطلقت جريدة «الوطن» حملة واسعة لدعم خطط وقف الزحف السكاني تحت شعار «2 بس.. علشان ياخدوا حقهم».

وأعلنت «الوطن» عن تخصيص جزء كبير من جهودها لتوعية المواطنين بأهمية تحديد النسل، والمخاطر المتوقعة في حال عدم القدرة على تحجيم الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة.

وزيرة الصحة: 2 مليون نسمة زيادة في عدد السكان سنويا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادة السكانية الكبيرة تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة سنويًا.

وأوضحت زايد، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة، أن زيادة النمو السكاني بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، يحتاج إلى بناء 40 مستشفى، بتكلفة مليار جنيه للمستشفى الواحد، و15 مركزا صحيا، بتكلفة 25 مليون جنيه للمركز، و50 وحدة صحية، مضيفة أن الزيادة بهذا المعدل تتطلب أيضًا توفير 80 سيارة إسعاف، و4 آلاف طبيب، و40 ألف ممرضة سنويًا.

وزيرة التخطيط: المواطن لن يشعر بخدمات الحكومة بسبب الانفجار السكاني

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: لن يشعر أي مواطن بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية والقيادة السياسية، ولن يشعر الكثيرون بجودة الحياة والتغذية السليمة وتلقي العلاج الجيد والتعليم المناسب، إلا إذا كان هناك تحديد وتخطيط للنسل، حيث إن الانفجار السكاني يُعد أزمة كبرى.

وأضافت أنه يجري حاليا دراسة مجموعة من الحوافز الإيجابية ضمن خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث إن الزيادة السكانية مسألة أمن قومي كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من خلال الاستثمارات، ورغم أن كل جهات الدولة تسعى للقيام بدور إيجابي في هذا الملف، لكن يبقى القرار الحقيقي في يد المواطن، لذلك نريد أن يكون لديه وعي في خلق حياة كريمة لأطفاله.