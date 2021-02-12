تعرف على كليات جامعة سوهاج الجديدة: المساحة والتكلفة وموعد التسليم

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن المشروعات الإنشائية، التي تُنفذ بالمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، وكذلك الجدول الزمني الخاص بموعد الانتهاء من تلك المشروعات، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمنشآت منذ بدء العمل بالمقر الجديد وحتى الآن بلغت مايقرب من 3 مليار جنيه.

وفي السطور التالية يستعرض المركز الاعلامي لجامعة سوهاج تفاصيل تلك المشروعات من حيث مساحتها، وتكلفتها بالإضافة إلى وصفها وكذلك تاريخ التسليم.

مبنى كلية الحقوق

يقع علي مساحة 5000 م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 106.9 مليون جنيه، تاريخ الإنتهاء 3 مارس 2021.

مبني كلية العلوم (1)

يقع علي مساحة 3000م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 41.2 مليون جنيه، تاريخ الانتهاء: 16 يوليو 2021.

مبني كلية العلوم (2)

يقع علي مساحة 3000م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 33.9 مليون جنيه، تاريخ الانتهاء: 16 يوليو 2021.

مبني كلية طب الأسنان

مقام على مساحة 3200 م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 194.4 مليون جنيه، تاريخ الإنتهاء: 6 سبتمبر 2022.

مبني كلية رياض الأطفال

مقام على مساحة 3500م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 87.5 مليون جنيه، تاريخ الانتهاء: 3 أبريل 2021.

مبني كلية التربية الرياضية

مقام على مساحة 5000 م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 111.6 مليون جنيه، تاريخ الإنتهاء 30 أبريل 2021.

مبنى معامل الأقسام الطبية

على مساحة 1200م2، (دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 52.5 مليون جنيه، تاريخ الانتهاء: 28 فبراير 2021.

مبني الإسكان الطلابي (ب)

مقام على مساحة 1600 م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 48.3 مليون جنيه، تاريخ الإنتهاء: 28 يوليو2021.

مبني مجمع المدرجات (ج)

مقام على مساحة 4000 م2، بتكلفة 178.2 مليون جنيه، تاريخ الانتهاء: 28 ديسمبر 2022.

مبني الإسكان الطلابي بحي الكوثر

مقام على مساحة 1400 متر2، (بدروم، دور أرضي، دورين)، بتكلفة 20.2 مليون جنيه، تاريخ الانتهاء: 19 أكتوبر 2021.

مبنى مجمع الفصول

مقام على مساحة 4000 م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 89.8 مليون جنيه، تاريخ الإنتهاء: 8 أبريل 2021م.

مبنى الإدارة المركزية

مقام على مساحة 8500 م2، (بدروم، دور أرضي، 5 أدوار)، بتكلفة 95.9 مليون جنيه، تاريخ الانتهاء: 11 اكتوبر 2021.

مبنى مستشفى الطوارئ

مقام على مساحة 1000 م2، (بدروم، دور أرضي، 4 أدوار)، بتكلفة 130 مليون جنيه، تاريخ الإنتهاء: 15 يونيو 2022.

المستشفى الجامعي الجديد

مقام على مساحة 26000 م2، مكون من مبنى الاستقبال والعيادات الخارجية، المبني التعليمي وكلية الطب البشري، مبني الخدمات، بتكلفة مليار و 178 مليون جنيه.

مركز إبداع مصر الرقمية

على مساحة 26000م2، بتكلفة 100 مليون جنيه.

سور مركز الدراسات البحرية

وهو عبارة عن سور حول قطعة الأرض المخصصة لمركز الدراسات البحرية بالقصير، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وتم الانتهاء من التنفيذ.