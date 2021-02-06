جامعة سوهاج تطلق المرحلة الثانية من مشروع «مسار» جنوب صعيد مصر

تنظم جامعة سوهاج يوم الأربعاء المقبل، الموافق 10 فبراير، مؤتمرا لتدشين المرحلة الثانية من مشروع مسار، الذى تنفذه منظمة «إنرووت للتنمية»، بتمويل من الحكومة الهولندية.

وخلال المؤتمر، سيطلق الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، شارة بدء المشروع بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء المؤتمر .

وقال الدكتور أحمد عزيز بأن مشروع «مسار»، يتسق مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق العالمية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلى لمحافظات جنوب الصعيد .

وأضاف عزيز أن المشروع يساعد على خلق فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد من خلال دعم الاقتصاد الإنتاجي فى الجنوب وتعزيز مشاركة المرأة الصعيدية فى القوي العاملة .

وذكر الدكتور هانى السلاموني رئيس قطاع البرامج التنموية فى «إنرووت»، أن المرحلة الثانية من مشروع مسار سوف تغطي محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا من خلال تقديم الدعم الفنى للمشروعات الناشئة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتوعية بريادة الاعمال في جنوب صعيد مصر وتنسيق الجهود المبذولة في بيئة ريادة الأعمال في مصر مع الجامعات الشريكة

واضاف الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج بأن الجامعة شاركت مع إنرووت للتنمية فى دراسة للقطاعات الإقتصادية وفرص الأعمال فى محافظة سوهاج وسيتم عرض نتائج الدراسة خلال المؤتمر وتأتي مشاركة الجامعة فى الدراسة دعماً لجهود التنمية المستدامة وتطوير الإقتصاد المحلى بالمحافظة .

واوضح الدكتور محمد عبدالله مدير وحدة تنمية الأعمال بالجامعة بأن حلقة نقاشية سوف تعقد على هامش المؤتمر بمشاركة محافظ سوهاج و رئيس الجامعة بالاضافة الى ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين فى صعيد مصر بالإضافة إلى المجالس التشريعية .

ولفت المهندس أحمد أمين المدير الفنى لمشروع مسار إلى أن المشروع يستهدف دعم 20 مشروع ناشئ فى كل محافظة من محافظات جنوب الصعيد حيث سيتم تجهيز حاضنة اعمال مسار بجامعتى سوهاج والأقصر لأستقبال رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة فى مارس 2021 .