محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول البنجر

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقدم الدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر، عرضا تفصيليا عن آلية العمل بالشركة، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة الشرقية لصناعة السكر شركة مساهمة مصرية تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج، وتبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء موسم البنجر 12 ألف طن بنجر/ اليوم لمدة 140 يوما سنويا بإجمالي مليون و600 ألف طن من محصول بنجر السكر لتنتج 220 ألف طن سكر أبيض من البنجر، كما ينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و87 ألف طن مولاس، وتسعى الشركة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المصنع يضم أحدث وحدة لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير 2000 طن/اليوم، ويمكنها أن تعمل لمدة 160 يوم متواصل لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام، ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية، ويعمل بالشركة 750 عاملا، كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدانا، وتبلغ المساحة المنزرعة بنجر 70 فدانا، بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر، وجاري الإنتاج حاليا من الخط الأول، أخذاً في الاعتبار التوسعات المستقبلية والصناعات التحويلية المزمع إنشاؤها في المستقبل.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة ستساهم في تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة، عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاجية من خلال استخدام أحدث المعدات في الزراعة والخدمة والحصاد، لافتاً إلى أنها حققت إنتاجية وصلت إلى 45 طن للفدان من محصول البنجر.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع وخطوط الإنتاج، مشيداً بالإجراءات الوقائية المطبقة بالمصنع والتزام العاملين بارتداء الكمامة الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصى درجات الحماية لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للشركة تأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد ولسد الفجوة بين الوارد والمستهلك، حيث تقدم الشركة مشروعا استراتيجيا للدولة يعود بالنفع على تحسين الاقتصاد القومي وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف المحافظ أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

وأهدى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر، درع تذكاريا لمحافظ الشرقية، مقدما له الشكر لدوره في تذليل كافة العقبات أمام الشركة لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وتصحيح الأوضاع المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

كما أهدى محافظ الشرقية «شعار المحافظة»، لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر، تقديرا لدور الشركة في توفير السكر بالسوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.