«الآثار القانونية لفيروس كورونا».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن موسوعة الثقافة القانونية، كتاب بعنوان «الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول»، للدكتور علاء حسين مطلق التميمي.

يتضمن الكتاب دراسة تحليلية للآثار القانونية، لتداعيات فيروس كورونا، سواء أكانت تداعيات قانونية، أم أمنية أم اقتصادية، الغرض منها زيادة الثقافة القانونية للمواطن العربي.

وكذلك تحليل التداعيات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» وتأثيرها فى الواقع العربي.

ينقسم الكتاب إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، الباب الأول بعنوان التداعيات القانونية والأمنية لجائحة كوفيد 19، والباب الثاني يتناول التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19.