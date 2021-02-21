6 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا في مصر

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، مؤتمرا هاما في ديوان عام وزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس كورونا، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز ما أعلنت عنه وزيرة الصحة.

- أكدت أن الوضع الوبائي في مصر يشهد استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي.

- أشارت إلى إعطاء الأطقم الطبية اللقاح في وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والجامعات باعتبارهم أكثر فئة معرضة للإصابة بالفيروس.

- وقالت إن الدولة تعمل على التوسيع في دائرة الحصول على اللقاحات، لافتة إلى أن هدف الدولة هو الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم الاتفاق مع التحالف الدولي لتوفير حصة مصر من اللقاحات.

- أكدت أن مصر ستتسلم شحنة كبيرة من اللقاحات خلال ساعات وسوف يتم فتح التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصص للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح الأسبوع المقبل.

- ونوهت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر بإنشاء مركز لتلقي اللقاحات في كل محافظة لتلقي المواطنين اللقاحات الخاصة بهم وأن الوزارة ستعمل على متابعة كل حالة مواطن.

- أكدت الوزيرة أنها تتابع المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، وقالت إنه جار تجهيز 5 محافظات من أجل البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 405 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137294 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المسشتفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للحد من انتشار العدوي.

ودشنت الوزارة مجموعة من المنصات للتواصل المباشر مع المواطنين وإطلاعهم على كل مستجدات الفيروس.