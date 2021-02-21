رانيا يوسف على حكم براءتها: شكرا للقضاء المصري راعي الحريات

وجهت الفنانة رانيا يوسف الشكر للقضاء المصري، وذلك بعد صدور حكم براءتها من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

وكتبت «رانيا» عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «شكرًا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر».

وقضت محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد برئاسة المستشار عمرو هريدي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان بسبب تصريحها عن الحجاب وقررت تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 فبراير الحالي.

وشهدت الجلسة تغيب الفنانة رانيا يوسف، بينما حضر مقيم الدعوى.