رانيا يوسف تتغيب عن أولى جلسات محاكمتها في «الفعل الفاضح»

غابت الفنانة رانيا يوسف، عن أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنح قصر النيل في القضيتين المقامتان من المحامين أشرف فرحات وأشرف ناجي والتي تتهم الفنانة بإثارة الجدل بالظهور غير اللائق والذي يتضمن إظهار مفاتن جسدها بشكل فج، وتارة أخرى بالتغزل به بألفاظ خارجة، وتمّ رفع الجلسة لحين صدور القرار.

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بث برومو لحلقتها المسجلة مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة الرشيد العراقية، و التي تحدثت من خلالها عن أن مفاتنها، الأمر الذي أدى إلى موجة غضب واسعة، ليتم بعدها رفع البرومو من على اليوتيوب لإدراك الفنانة الخطأ الحسين الذي ارتكبته، إلا أن الفعلة لم تسقط.