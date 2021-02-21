«حلم الأمومة هيبقى أكيد» في مجمع إعلام قنا

شهد مجمع إعلام قنا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، صباح اليوم، الأحد، بدء فعاليات مبادرة «حلم الأمومة هيبقى أكيد» التى تهدف لعلاج العقم وتأخر الإنجاب، والكشف المبكر عن الأسباب، على غرار المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور ممدوح أبوالقاسم، وكيل وزارة الصحة الأسبق، والدكتورة منى الشحات، المدرس بكلية الآداب، وسيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر، ونادية شوقى، مدير مجمع إعلام قنا، والحسينى عبدالفتاح، مدير إدارة قنا لتعليم الكبار، ولفيف من القيادات المجتمعية.

وقالت الدكتورة فاطمة حسن منسق المبادرة، أنها مبادرة إنسانية تطوعية بحتة على كافة الأصعدة والأوجه، فهى مبادرة لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره لدى العديد من النساء اللاتي يعانون من العقم الأولي، ولرسم البهجة و الفرحة.

وأوضحت منسق المبادرة، بأن المبادرة تأتى استكمالا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي ومن بعدها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، خاصة أن تأخر الإنجاب لا يقتصر ضرره على تأخر الإنجاب فحسب بقدر ما أنها تشير إلى وجود أمراض أخرى.

و أشارت، إلى أن المبادرة في الأساس تسعى إلى تحقيق حلم الأمومة لدى السيدات المحرومات من الإنجاب دون أن يخل ذلك بخطة الدولة و جهوداً في تنظيم الأسرة وعلاج مشكلة التضخم السكاني فهي تسير بشكل متوازي مع جهود الدولة في تنظيم الأسرة.

وقال محمد عبدالمنعم، طبيب نساء وتوليد، إن القضية تتمثل فى تغيير الفكر و الوعى بالمشكلة، فمشاكل الحمل لا تتعلق بالسيدات فحسب، لكن هناك مشاكل ذكورة، وهى تمثل حوالى 30 ٪ من مشاكل الإنجاب، أما السيدات فتصل نسبة المشاكل لديهن إلى 45٪، تتعلق بالهرمونات و انسداد قنوات فالوب، وهناك أسباب أخرى العقم غير مفسرة تحتاج لتحاليل وفحوصات أكثر دقة.

و أضاف عبدالمنعم، أن النظر إلى السيدات على أنهن السبب وحدهم فى عدم الانجاب هى نظرة بعين واحدة، لذلك لابد أن يدرك الرجال أن المشكلة قد تكون منهم وأن وجود خلل لا يطعن فى رجولتهم، وقد يكون التدخين سببا مباشرة فى مشكلة عدم الإنجاب عند الرجال.

فيما قال الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير الدعوة بأوقاف قنا، إن المبادرة تهدف إلى إحياء الأمل وعدم الاستسلام أو اليأس، والأخذ بالأسباب وعلى رأسها الدواء، وهو ما تضح جلياً فى تعاليم ديننا الحنيف، ولعل أبرز الآيات، التى تحدثت عن ذلك قصة سيدنا زكريا، وسيدنا ابراهيم عليهما السلام والبشرى بالولد، وكذلك أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتداوى من ضمنها" يا عبد الله تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء".

و أشار الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، إلى أن الكشف المبكر، الذى يتم قبل الزواج أصبح فى الفترة الأخيرة بمثابة إجراء روتيني لا يتم إلا على الورق فقط فى معظم الحالات، وهو ما يستدعى تفعيل هذا الأمر لتجنب الكثير من الأمراض، مضيفاً بأن النقابة سوف يكون لها دور كبير و داعم للمبادرة للوصول إلى المستهدفين.

و شددت مروة عبدالرحيم" محامية"، على ضرورة بذل مجهود حقيقى فى القرى و النجوع للوصول إلى المستهدفين الحقيقين، لأن تأخر الإنجاب والعقم تسبب فى انهيار الكثير من الأسر و انتشار الطلاق، وما ينتج عن ذلك من قضايا وخلافات فى المحاكم.

و أكد ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات سوف يكون لها الدور الأكبر في تنفيذ فعاليات المباظرة، من خلال قدرتها على الوصول إلى كافة المستهدفين بالقرى و النجوع المختلفة بمحافظة قنا. وأشار يوسف رجب، أخصائي إعلام بالمجمع، إلى أن المبادرة سوف تنطلق خلال الأيام القادمة فى القرى والنجوع المختلفة، بندوات وقوافل مصغرة، لتوعية المستهدفين والتدخل المبكر لعلاج أى مشاكل أو أضرار تكون عائق أمام تحقيق هذا الحلم سواء لدى الرجال أو السيدات.