تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بعد أسبوع (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الأطقم الطبية هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، ولذلك كانوا هم الفئة الأولى في التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تطيعم الفرق الطبية يسير على قدم وساق وبمنهتى الفاعلية، والوزارة في سبيلها لإنهاء مراحل تطعيم الفرق الطبية، وتم البدء بمستشفيات العزل وتطعيم الفرق الطبية، ثم مستشفيات الحميات والصدر، ومستشفيات الفرز والإحالة، وباقي المستشفيات التي تتعامل مع الحالات العادية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة، خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بعد الأسبوع المقبل سيتم تطعيم الفئات الأولى بالرعاية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أن الوزارة لديها «قاعدة بيانات» متاحة لأصحاب الأمراض المزمنة، والفضل لذلك يعود للمبادرات الرئاسية التي تمت، وهي مبادرة علاج الأمراض المزمنة، ومبادرة 100 مليون صحة، وكافة أصحاب الأمراض وكبار السن، لهم قاعدة كبيرة، يتم من خلالها تسجيل الأطقم الطبية للحصول على التطعيم والمواطنين أيضا، ومن ليس لديه القدرة على التسجيل الإلكتروني يتوجه لأقرب موسسة طبية ويسجل بها للحصول على التطعيم.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أنه توجد منافذ للتطعيم في ربوع مصر، أكثر من 40 مركز تطعيم في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا يوقف انتشاره بالفعل، بالإضافة لضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات.

واستكمل رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن العالم أيّد وجهة النظر المصرية في التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى أن مصر ودول قليلة كانت من أقل الدول تضررا من فيروس كورونا، نظرا للجوئها للحظر الجزئي والبعد عن الحظر الكامل.