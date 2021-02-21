الجيزة تقرر إلغاء نظام العمل بالتناوب مع بدء الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إلغاء كافة الإجازات الاستثنائية، ونظام العمل بالتناوب بكافة المدارس والدواوين، وعودة الجميع بدءا من غد الإثنين، الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في ظل القرارات الوزارية الجديدة، بشأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والتعليم الفني، المقرر أن تبدأ السبت الموافق 27 من الشهر الجاري.

وأضافت المديرية في بيان، أن عودة الموظفين لأعمالهم، سيُراعى فيها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مع موافاة المديرية بتقرير يومي بحالات الإصابة والشفاء من فيروس كورونا للطلاب، وكافة العاملين سواء كانو معلمين او إداريين.

الانتهاء من مدارس الصيانة البسيطة

من جانبه، اجتمع مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور ريحاب عريق، مدير عام الشؤون التنفيذية، وعمر الجارحي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس حمدي السيد، مدير عام التعليم الفني، وزكريا عباس، مدير الموازنة، وهويدا الوكيل، مدير إدارة المتابعة، وأحمد زكريا، مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحانات، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعداد والوقوف على الانتهاء من المدارس التي يتم بها عمل صيانة بسيطة، إضافة إلى سرعة الانتهاء منها لاستقبال طلاب الجيزة لامتحانات الفصل الدراسي الأول والاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وشدد الجيار خلال الاجتماع على التعقيم اليومى للمدارس قبل وبعد اليوم الامتحاني.

اجتماع موسع مع مديري المراحل

وعقد «الجيار» اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع مديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومديري عموم المواد بالتوجيهات، وبحضور أشرف وحيد، مدير المطبعة، لسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، كما ورد بالكتاب الدروي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.