أبرزها تعامد الشمس.. إلغاء 5 احتفالات في ديسمبر بسبب «كورونا»

حالة من القلق تسيطر على الجميع بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فيما تتخذ الدولة حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى الفيروس، أبرزها إلغاء العديد من المناسبات والاحتفالات وبعض الصلوات بالكنائس والأديرة.

إلغاء مهرجان تونس للخزف واحتفالية بالفيوم

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تأجيل مهرجان قرية تونس للخزف والفخار الذي كان مقررا إقامته في 10 ديسمبر الجاري وتعليق وتأجيل فعالياته على أنّ يتم تنظيمه في مارس 2012 تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفيوم القومي.

إلغاء حفل تعامد الشمس على قصر قارون بالفيوم

كما قررت محافظة الفيوم، إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون هذا العام، والذي كان مقرر له اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر من كل يوم، والذي يأتي بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، على أن تكون قاصرة فقط هذا العام على التوثيق والتصوير من قبل إدارة العلاقات العامة وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة فقط دون حضور إعلامي، وذلك بسبب ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

إلغاء الحفلات الغنائية في رأس السنة واستبدالها بعشاء مميز في البحر الأحمر

أصدرت وزارة السياحة، قرارًا بعدم تنظيم احتفالات في عيد الميلاد لتوخي الحذر وعدم ازدياد حالات الإصابات بسبب فيروس كورونا بشكل أكبر، والمقصود من ذلك عدم إقامة حفلات غنائية أو مهرجانات ثقافية أو سياحية، وكل التعاقدات الخاصة بحفلات البحر الأحمر مع شركات السياحة تم إلغاؤها منذ قبل دخول الموسم الشتوي.

وقال علاء عقل عضو غرفة المنشآت السياحية والفندقية ورئيس غرفة البحر الأحمر، إنه لا مانع من تنظيم عشاء مميز للسائحين في يوم «الكريسماس» ورأس السنة يصاحبها برامج ترفيهية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية المتبعة طبقًا للاشتراطات المطلوبة.

إيبارشيات تقرر إلغاء سهرات كيهك بسبب كورونا

قررت عدد من الإيباراشيات إلغاء سهرات كيهك خلال صوم الميلاد الذي يستمر حتى يناير المُقبل، والسماح بالصلاة من الساعة السادسة وحتى التاسعة فقط، مع إلغاء النهضات الروحية خلال صوم الميلاد المجيد مع تقليل عدد المشاركين في قداسات الصلاة، ومنع زيارات الأديرة خلال الآونة الحالية.

إلغاء الاحتفال باستقرار رأس الحسين بالقاهرة

قررت الطريقة العزمية، تأجيل الاحتفال بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، الذي كان مقررًا يوم الثلاثاء 8 ديسمبر إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الظروف الحالية بالبلاد وتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

ودعت الطريقة، في بيانها، نواب الطريقة العزمية الالتزام الكامل بالقرار، والتنبيه على الأحباب كل في دائرته.