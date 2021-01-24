أندور محسن ينتقد مسلسل «lupin»: مشفوش بـ «100 وش»

انتقد الناقد أندرو محسن، المسلسل الفرنسي «lupin»، والذي يعرض على منصة نتفليكس وحقق جماهيرية كيبرة في مصر وأمريكا.

وكتبت «أندرو» عبر حسابه على «فيسبوك»: «شفت الجزء الأول من مسلسل لوبين (لوبان زي ما بينطقوه في الفرنسية)، المسلسل مسلي بدرجة ما لكن مبالغ فيه جدا في حبكات النصب أو السرقة اللي في كل حلقة، لكن العنصر الأسوأ على الإطلاق هو التنكر».

وأضاف «مش ممكن يعني كل اللي شغالين في المسلسل مقتنعين إن الواحد لما يلبس نضارة أو آيس كاب كده يبقى شكله اتغير ومحدش هيعرفه خلاص! الأسوأ إنه بينفذ عملياته في متحف اللوفر أو داخل مبنى حكومي، اللي أكيد مليانين كاميرات مراقبة وأمن».

وتابع «مش فاهم وجه الصعوبة في صناعة تنكر مقنع، لأن البطل في الحلقة الرابعة بيعمل تنكر حقيقي، يعني الإمكانيات متوفرة بالنسبة للشخصية، وأكيد متوفرة لصناع المسلسل». واختتم «على رأي سارة أختي، شكلهم مشافوش بـ 100 وش».

ومسلسل «lupin» الذي تدور أحداثه في 5 حلقات، يتناول قصة أسان ديوب، لص محترف، يعتمد على الخدع في تنفيذ عملياته، متأثرا بشخصية اللص الشهير «أرسين لوبين»، الذي قرأ عنها في طفولته، وهي الرواية التي كانت آخر هدية من والده قبل وفاته.

ويحاول «أسان ديوب» إثبات براءة والده من تهمة زور لفقت له منذ 25 عاما، وهي سرقة قلادة ثمينة ملك الملكة ماري أنطوانيت، ولكن أظهر «أسان» عددا من الدلائل الجديدة التي تثبت براءة والده، وفي نفس التوقيت يحاول جاهدا في ظل هذه المغامرة أن يحافظ على علاقته بابنه وحبيبته.

المسلسل بطولة عمر سي، وايتان سيمون، وفنسنت لونديز، وهيرفي بيير، وكلوتيلد هيسمي، وسفيان كراب، وشيرين بوتلة، وانطوان سترونج، ويوهان ديونيت، ونيكول جارسيا، وفنسنت جارانجر.