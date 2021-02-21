«المصرية للتمويل»: المواطن سيشعر بنتائج التنمية على فترات

علق إسلام عبدالعاطي نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، على إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العدد الأول من تقرير «مُتابعة خطة المواطن في المحافظات» خلال عامي (18/2019- 19/2020)، الذي يتضمن حصرًا للمشروعات التي جرى الانتهاء منها بالكامل خلال الفترة ذاتها، قائلًا إنه شيء جديد تتبعه الحكومة المصرية لإعلام المواطن بشكل مستمر ببيانات رسمية بالإنجازات التي تنفذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بنتائج التنمية على فترات، لأن الإحساس بها يستغرق بعض الوقت: «مش لازم يحس بيها على طول».

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرًا بالمناطق التي حُرمت من التنمية وأبرزها صعيد مصر والريف: «كانت هذه المناطق تعيش على البنية التحتية التي جرى تدشينها منذ 50 سنة، لكن هذا الأمر تغير في السنوات الماضية».

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: «المواطن في أي مكان بمصر يستطيع أن يشعر بأنه متساوي مع مواطن في محافظة القاهرة، وهو ما يؤدي إلى استفادة الجميع من الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية وتقليل الهجرة من الريف إلى الصعيد واهتمام المواطنين بالزراعة».

وأردف، أن التقرير كان مفصلًا وتناول الحديث عن تنمية قرى ومراكز بعينها وتنفيذ مشروعات كثيرة في مختلف المجالات مثل مياه الشرب والصرف الصحي وهو أمر يتعلق بحياة الإنسان بشكل عام، وحدثت تنمية في مجال الري وبخاصة مشروعات تطوير القرى، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تشجع إحياء الزراعة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الطرق والتعليم وزيادة عدد الفصول والمدارس، وتطوير المستشفيات واستقدام أطباء من محافظات مختلفة للخدمة في المناطق النائية، وإنشاء محطات الكهرباء وتطويرها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من ادوات الطاقة القديمة.