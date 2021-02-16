زايد: تطوير القرى سيؤهل كل المحافظات لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مشروع تطوير القرى سيؤهل 100% من محافظات مصر، لتكون جاهزة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، محافظة تلو الأخرى.

وأضافت في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «نعمل على تجديد المراكز الصحية وإنشاء الوحدات بأعلى المعايير، ونراعي الكتل السكانية في التخطيط، وبعدما عرضنا على الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، فإن التطوير يجب أن يشمل المستشفيات المركزية، ووافق الرئيس، ونجد أن هذه الفرصة عظيمة لتحقيق مصر لهدف كبير من أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، وهو الانتقال من التأمين الصحي الشامل إلى التغطية الصحية الشاملة».