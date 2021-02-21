خبير إعلام رقمي: توقعات بزيادة مستخدمي تطبيق «كلوب هاوس»

قال أحمد عباس، خبير الإعلام الرقمي، إن التطبيق الشهير «كلوب هاوس» ظهر في عام 2020 ولكنه أصبح رائجًا في آخر 4 أشهر ولكنه متاح على هواتف «الآيفون» التي تستخدم نظام تشغيل «IOS».

مشتركين من مختلف الدول في التطبيق

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن التطبيق يشهد عدة مداخلات من دول مختلفة بحيث يظهر الأعضاء وهم يتحدثون حول موضوعات مشتركة عن طريق الصوت فقط بخاصية «بودكاست».

مقارنة مستمرة بين «كلوب هاوس» و «تيك توك»

وأوضح خبير الإعلام الرقمي، أن هناك مقارنة بين «كلوب هاوس» و«تيك توك» والذي لاقى رواجا في أول أيام ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أن أعداد المستخدمين تزداد بشكل متسارع بسبب تطبيق بعض الدخول للحجر المنزلي خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استخدم التطبيق من أجل إجراء أحد الاجتماعات الدورية لشركته وسط تركيز من شركات التكنولوجيا حول العالم والتي يقع أغلبها في وادي السليكون في الولايات المتحدة بالتطبيق الجديد.

اهتمام بشركات تكنولوجية في العالم العربي «بكلوب هاوس»

وأشار خبير الإعلام الرقمي إلى أن هناك أيضا اهتمام بالشركات المتخصصة بالتكنولوجيا في العالم العربي بالتطبيق خاصة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الأكثر استخداما لتطبيق الهواتف الذكية في العالم العربي.

من المتوقع شراء شركات التكنولوجيا أسهم التطبيق في المستقبل

ولفت «عباس» إلى أنه من المتوقع أن تحاول شركات التكنولوجيا شراء أسهم في هذا التطبيق الجديد عندما تعلن الشركة المالكة للتطبيق طرح أسهمه بعد أن يحقق رواج أكثر.