خالد الجندي للسلفيين: لو بتستشهدوا بالصين تقدروا تنفذوا اللي بيعملوه؟

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة للسلفيين الذين يستدلون بدولة الصين في أمور حياتهم، حيث قال لهم: «تقدر تنام حضرتك 9 بالليل وتكون في شغلك 6 الصبح وتلبس لبس واحد تبقي بيه على مدار 50 أو 60 سنة».

الجندي للسلفيين: تقدر تشتري عربية وتستعملها لمدة 50 عاما

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، « هل تستطيع شراء سيارة لمدة 50 عامًا وتذهب بها للعمل طيلة تلك المدة المحددة للعمل، يعني تقدر تشتري عربية وتستعملها لمدة 50 عاما؟».

يجب تحمل صعاب الحياة التي يعيشها شعب الصين

وتابع: «لكن أنت بتشتري سيارة ماركة عشان بتتفشخر بيها على زمايلك في الشغل»، موضحًا أن هذه هي الطرق التي يجب أن يستدل بها الشخص بدولة الصين، ويجب أن يتحمل المشاق التي يتعرض لها الأخير وكافة صعاب الحياة التي يعيشها شعب الصين.

شبكة الإنترنت في الصين ليست للترفيه أو التنزه

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن شبكة الإنترنت في دولة الصين ليست للترفيه أو التنزه بل التسوق والعمل على عكس مصر، «الصين ليس بها قنوات متعددة والمحادثات الجماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي».

الجندي: قبل ما تتكلم عن الصين اتكلم عن أحكام تقدر تطبقها على نفسك

وأردف، أن الصين بها أحكام رادعة مثل المرتشي يأخذ عقوبة الإعدام «قبل ما تتكلم عن الصين اتكلم عن الأحكام اللي تقدر تطبقها على نفسك».