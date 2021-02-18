خالد الجندي: «لو كل عيل يجي برزقه كنا نبقى أغنى دولة في الكرة الأرضية»

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس الذين لا يفهمون، يقولون أن كل طفل يأتي برزقه، وهذا أكبر كارثة نقولها، لأنه ليس بالضرورة كل طفل يأتي برزقه، لأن الله «يرزق من يشاء بغير حساب»، مبينا أن هناك بعض الأشخاص حجب الله عنهم الرزق، لذا أحب أن أذكر الجميع أن مصر يزداد لديه مولود كل 13 ثانية، بإجمالي 2 مليون كل سنة متابعا: «لو كل عيل يجي برزقه كنا نبقى أغنى دولة في الكرة الأرضية».

الرئيس يقول إنه غير قادر على التغيير بمفرده

وأضاف «الجندي» خلال استضافته في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله يقوله في رسالته للمواطنين، أنه غير قادر على التغيير بمفرده، ويجب أن نساعده في الإصلاح الذي لا تخطأ العين، مشيرا إلى أن هناك أرقام مهمة يجب أخذها في الاعتبار، وهي عدد السكان في مصر، الذي كان في عام 1950، 20 مليون مواطن.

وأوضح أنه تم زيادة 20 مليون مواطن في 28 سنة، وتم زيادة 20 مليون مواطن آخر في 21 سنة أخرى، وتم زيادة 20 مليون مواطن آخر للمرة الرابعة في 14 سنة، وتم زيادة 20 مليون مواطن آخر في 8 سنوات فقط، في الوقت الذي تؤكد مراكز الأبحاث، ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي 3 أضعاف عدد المواليد، وهذا يجعلنا نحتاج إلى معدل نمو سنوي يتراوح ما بين 7.5 % إلى 9%.

يجب إيجاد حملة منظمة لمحاربة الزيادة السكانية

وتابع العالم بالأزهر الشريف، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «دور بعض مؤسسات الدولة والإعلام لا يكفي لتحقيق الحملة الحالية لخفض معدل الخصوبة ليكون طفلين لكل إمراة لذا يجب إيجاد حملة منظمة تشمل دور واضح للكنائس والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر النمو ويجب أن يعرف كل الناس أن التنمية الاقتصادية ستتوقف أمام التنمية العددية».

التيارات السلفية تستهدف تغييب الناس

وواصل: «النبي محمد قال إن طعام الواحد يكفي اثنين وليس أكثر من ذلك، والتيارات السلفية التي تستهدف تغيب الناس يسكنون في المتاع والفنادق خارج مصر وينادون بزيادة السكان وهم لا يشعرون أن الزيادة السكانية تلتهم الأخضر واليابس وهذه الزيادة تعرقل قاطرة التنمية».

واستطرد: «الآيات الخاصة بعدم قتل الأولاد خشية الفقر في القرآن الكريم تتحدث عن القتل ونحن نتحدث عن تنظيم النسل فقط».