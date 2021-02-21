التضامن: توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في قرى الريف المصري

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عيادات«2 كفاية»، أو عيادات الصحة الإنجابية سيتم إنشائها استكمالا لخدمات الوحدات الصحية فى الريف، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية أحيانا تكون أبعد من المجتمع، أو تستوعب أعدادا أقل من المطلوب.

تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلى

وأضافت القباج، أنه سيتم تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وسيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من وزارة الصحة، لافتة إلى أنه سيتم تدريب الأطباء، حتى لو كانوا أطباء من المجتمع المدنى من قبل وزارة الصحة.

دفع تكلفة التشغيل للأطباء والممرضات داخل العيادات

ولفتت إلى أن وزارة التضامن معنية بتجهيز العيادات، ودفع تكلفة التشغيل للأطباء والممرضات داخل العيادات، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية التى يقدمها المجتمع المدنى من خلال عياداته ومستوصفاته ومستشفياته تتخطى 30% أو أكثر من الخدمة الصحية التى تقدم فى المجتمع الريفى.

وقالت القباج، «نستثمر فى الموجود ونقلل الوارد، لأن الأسرة التى تنجب 5 أو 6 أبناء ونكمل استثمار فيهم، سيرهق الاقتصاد ويرهق الأسرة نفسها، ويقلل من مستوى المعيشة، مؤكدة أنه يتم العمل بأسلوب علاجى ووقائى فى آن واحد.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع 23 جمعية أهلية اليوم لمناقشة التدخلات بقرى حياة كريمة.

مشاكل المجتمع الريفى

وأوضحت القباج، أن هناك مشاكل تهدد المجتمع الريفى، مثل «زواج القاصرات، زواج الأقارب، ختان الإناث، الهجرة غير الشرعية، الاتجار بالبشر، محو الأمية، الإدمان وتعاطى المخدرات، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التمكين الاقتصادى»، لافتة إلى أن كل هذه الرسائل يجب أن تعزز بوعى إيجابى وسلوكيات وممارسات فعلية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز برسائل برنامج وعى، بجانب برنامج مودة لإعداد المقبلين على الزواج، وتقديم المشورة الأسرية، وبرامج مكافحة الإدمان والتعاطى، لافتة إلى ضرورة تعزيز هذه الرسائل بالمجتمع.