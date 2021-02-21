افتتحا عيادات أسنان وتجميل.. حكاية «حلاق معاه ثانوية ومراته» بأكتوبر

مقطع فيديو ظهر فيه أحد الأشخاص، يتحدث فيه عن «حلاق وزوجته»، كان كفيلا بالكشف عن واحدة من أكبر جرائم انتحال الصفة بأكتوبر.. حيث تابعت الأجهزة الأمنية ما قاله الشخص الظاهر بالفيديو، عن انتحال الحلاق وزوجته صفة أطباء، وباشرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، تحرياتها حول ملابسات الفيديو، وتمكنت من القبض على الحلاق وزوجته، وتحرر محضر بضبطهما، وأُحيلا للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

فني التمريض

التحريات التى أشرف عليها اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قالت إن الشخص الذي يظهر فى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هو فني تمريض من محافظة الغربية، وأكدت التحريات، صحة ما جاء بالفيديو، حيث تبين أن حلاق وزوجته، انتحلا صفة طبيبين، وافتتحا مجموعة عيادات بمنطقتي أكتوبر وفيصل بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

حلاق معاه ثانوية

وأفادت التحريات، بأن الطبيب المزيف «حلاق»، ويحمل مؤهل الثانوية العامة، وأن زوجته أيضا تنتحل صفة طبيبة تجميل، وكلاهما ينتحل صفة أطباء في أحد المستشفيات، كما تبين أنهما يتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مقراً لممارسة نشاطهما غير المشروع، وتحرر محضر أولي بما أفادت به التحريات، وأمرت النيابة بضبطهما وإحضارهما.

أنا مكملتش دراسة

تمكنت الشرطة من تحديد مكان تواجد الحلاق وزوجته، وألقت القبض عليهما، وبحوزتهما عدد من الأجهزة الطبية وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة.

وقال المتهم الأول، إنه التحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته، وافتتح صالون تجميل بالإسكندرية، وأغلقه بعد صدور العديد من الأحكام القضائية ضده، وأكد أنه تنقل بين العيادات الطبية وعمل كـ«فني معمل» وتمريض، ما أكسبه معلومات طبية، فاختمرت في ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية.

قلت لهم أنا ممارس عام

وأكد المتهم خلال اعترافاته، أنه أوهم معارفه بكونه طبيب وممارس عام، وانتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات وعيّن أطقم طبية وتمريض، وأقر بتحصله على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم في مجال التجميل والأسنان والسمنة.

الزوجة: أنا طبيبة سمنة

واعترفت زوجة الحلاق، أنها ربة منزل، وانتحلت صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل، كما تبين وجود عدد من المواطنين المرضى «ضحاياهم» داخل المركز، واتهموهما بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة أطباء، كما اتهموهما بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية، كمقدم لإجراء عمليات جراحية.