حظك اليوم الإثنين 22-2-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

الأبراج هي مجموعات النجوم الموجودة في السماء ولها تأثيرها على شخصية وحياة الإنسان، وقسّم علماء الفلك الأبراج إلى 12 برجًا، وتُجمع هذه الأبراج في مجموعات حسب طبيعتها ومنها ما هو ترابي، أو هوائي، أو مائي، أو ناري، وتقدم «الوطن» ضمن خدماتها لقرائها على مدار اليوم، حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا تجنبت استفزاز الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل النجمة العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تايخ ميلادها 23 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اجتهد اليوم وحافظ على تركيزك إذا أردت أن تحقق مكاسب واعتمد على موهبتك العملية لتتغلب على الضغوط وتتجنب أي خسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يمدانك بالطاقة المشتعلة وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب والمذيع السعودي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر ومن المهم أن تعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك يدفعانك لمراقبة من حولك وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

سواء كنت خاليا أو مرتبطا قم بتصنيف مشاكلك النفسية جيدا وحاول أن توجه قدراتك ومواهبك لحلها.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، وبوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس ومع ذلك عطارد يساعدك أن تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا لالتقاط الفرص وللسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش العاطفي.. في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة صباح، ويوافق تاريخ ميلادها 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموالك أو أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدفعانك للانفتاح على الآخرين ويمنحانك روح تفاؤل وحسن تصرّف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. لا تتعجل الأمور وانتبه لحقوقك وتأن في حكمك على الأمور والأشخاص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم الهندي سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد ببرجك.. تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ريم أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات مميزة وقد تعقد صداقات أو اتفاقيات ملائمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.