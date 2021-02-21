حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب ومع من يستحق من أصدقائك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

من أبرز مشاهير برج الأسد النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.