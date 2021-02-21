حظك اليوم الأحد 21-2-2021: برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء نشيط ويبحث دائما عن التقدم، ويقدم «الوطن» في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تتعرض اليوم لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا وحاول أن تحدد أولوياتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس بمواجهة برجك ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.