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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأحد 21 فبراير 2021
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على موازنة جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

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