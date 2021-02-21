بـ5 قداسات يوميا.. كنائس الإسكندرية تستقبل «صوم يونان» غدا

أنهت كنائس الإسكندرية، وأبرزها الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل، استعداداتها لاستقبال المصلين خلال القداسات الإلهية، التي تبدأ من الغد الإثنين، تزامنا مع بدء «صوم يونان» أو كما يعرف أيضا بإسم «صوم نينوي».

ويمتد ذلك الصوم على مدار 3 أيام، يمتنع خلالها الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والمشتقات منها والأسماك، كما يصوم الأقباط انقطاعيا عن الأكل والشرب بدءا من منتصف الليل حتى مغرب كل يوم من الأيام الثلاثة.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن إقامة 5 قداسات يوميا تبدأ من السابعة صباحا وحتى السادسة مساء من كل يوم، بحضور 25% فقط من سعة الكنيسة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعن سائر الكنائس الأخرى بالمحافظة، فتباينت أعداد القداسات بها، وفقا لحجم وسعة كل كنيسة، وعدد الآباء الكهنة الرعاة بها، حيث منها ما يقيم قداسين وأخرى 3 ومجموعة أخرى تقيم 4 قداسات، يوميا وعلى مدار أيام الصوم الثلاثة.

وطالبت الكنائس بالحجز المسبق لتلك القداسات عبر أرقام تليفونية أو من خلال المواقع الإلكترونية، مشددين على الحضور بالكمامة والجلوس في الأماكن المخصصة، مع ضرورة المغادرة عقب الانتهاء من سر التناول المقدس.

جدير بالذكر أن هذا الصوم يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بـ«فصح يونان» وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا «عيد الفصح» مما يدل علي أن الكنيسة تنظر إلي قصة يونان علي أنها رمز لقصة المسيح.