«زراعة» الإسكندرية: المحاصيل الشتوية لم تتأثر بـ«نوة الشمس الصغرى»

أكد المهندس طارق زكي صالح، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، أن حالة النباتات والمحاصيل جيدة ولم تتأثر بالموجة السيئة للطقس خلال الأيام الماضية، نتيجة «نوة الشمس الصغرى»، مشيرا إلى عدم رصد أية إصابات أو آثار لحشرة الحشد الخريفية.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة بإشراف ومتابعة المهندس أيمن عبد الستار، مدير إدارة مكافحة الآفات، والمهندس صلاح شعبان العسال، رئيس قسم المكافحة الحقلية، والمهندس محمود محمد إسماعيل، مسؤول رصد وفحص المصائد الخاصة بحشرة الحشد الخريفية، ومفتش الرقابة على المبيدات بالإسكندرية، وذلك للمرور على زمام إدارة العامرية، لمتابعة المصائد المائية الخاصة بعوائل دودة ورق القطن، وأيضا مصيدة رصد الإصابات بحشرة الحشد الخريفية.

وأوضح أنه تم تغير الفرمونات الخاصة بالمصائد، وتم المرور على زراعات البنجر وزراعات القمح والخرشوف والتأكد من سلامة المحاصيل وعدم إصابتها بأي ضرر من الشتاء أو حشرة الحشد الخريفية.

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح مدير المديرية، تشن حملات كبرى للتصدي والحد من الإصابة حشرة الحشد الخريفية «حشرة الخريف الجياشة» وذلك لخطورتها علي كثير من المحاصيل الزراعية واهمها الذرة.

وقامت مديرية الزراعة، بتشييد المصائد الفرمونية التي تصطاد تلك الحشرات وتحد من خطورتها في الحقول والمزارع، وذلك بناء علي تعليمات الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

يذكر أن دودة الحشد الخريفية عبارة عن آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من 80 نوع نباتي وتسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب الهامة اقتصاديا مثل الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة وكذلك لمحاصيل الخضر والقطن، الموطن الأصلي لهذه الحشرة هو المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في القارة الأمريكية.