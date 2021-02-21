سفيرة مصر بالسنغال: أزمة طائرة الزمالك خطأ فني مسؤول عنه شركة الطيران

كشفت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، تفاصيل أزمة طائرة نادي الزمالك، حيث ذكرت أن الوضع مستقر وفي انتظار وصول طائرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهم وصلوا الأجواء السنغالية وأوشكوا على الهبوط.

وزراء الرياضة والخارجية والطيران المدني تدخلوا لحل الأزمة

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر «TEN»، اليوم الأحد، أن وزراء الرياضة والخارجية والطيران المدني تدخلوا لحل الأزمة، موضحة أن المشكلة إجرائية حيث إن الطائرة كان لها تصريح عبور لموريتانيا وتصريح هبوط للجزائر وتصريح هبوط للسنغال.

الأزمة كانت مسؤولية شركة الطيران المنظمة للرحلة

وأشارت سفيرة مصر لدى السنغال، إلى أنه نتيجة خطأ فني لم يصدر تصريح العبور الخاص بموريتانيا، وهذه مسؤولية شركة الطيران المنظمة للرحلة، موضحة أنه في النهائية صدر التصريح ومرت الطائرة من موريتانيا، وهم الأن متواجدين بالأجواء السنغالية.

انتهاء الأزمة وتوجه الطائرة الخاصة بالفريق إلى السنغال

بينما أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انتهاء أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتوجه الطائرة الخاصة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تدخل وزير الطيران المدني ووزارة الخارجية لحل الأزمة.

وزير الرياضة يتمنى لنادي الزمالك التوفيق

وأوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن أي بعثة تسافر للخارج حتى لو على طائرة خاصة عليها مراجعة جميع الإجراءات والتصاريح اللازمة، حتى لا تحدث أي مشكلات، فالطائرة دخلت الاجواء السنغالية، والوضع جيد، متمنيًا لنادي الزمالك التوفيق.