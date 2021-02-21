عاجل.. مصدر موريتاني مسؤول يكشف أسباب منع دخول بعثة الزمالك لبلاده

نفى مصدر موريتاني مسؤول بعض «الشائعات» التي أرجعت عدم السماح بمرور بعثة نادي الزمالك عبر موريتانيا إلى السنغال، لاضطرابات سياسية داخل بلاده.

ولم تصل بعثة فريق كرة القدم الأول إلى السنغال حتى الوقت الحالي، في إطار الاستعداد للقاء نادي تونجيت السنغالي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن الوضع في موريتانيا طبيعي، ولا يوجد أي اضطرابات سياسية داخلية تسببت في توقف النقل أو بعض الأمور المتعلقة بالانتقال الجوي، عبر الأجواء الموريتانية.

الحاجة إلى إذن مرور إلى السنغال من سفارتها في «نواكشوط»

وأوضح المصدر في هذا السياق، أنه لكي يمر أي شخص من موريتانيا إلى السنغال، سواء برا أو حتى جوا، عليه أن يحصل على تصريح من السفارة السنغالية في العاصمة الموريتانية «نواكشوط».

وتابع المصدر: «وبالتالي فإن بعثة فريق الزمالك كان عليها الحصول على موافقة من سفارة داكار في موريتانيا، قبل استخدام الأجواء الموريتانية في الانتقال إلى السنغال».

متحدث نادي الزمالك: الفريق موجود بأحد مطارات الجزائر منذ ساعات

في المقابل، قال المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عصام سالم، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز»، إن «الفريق حاليًا في إحدى المطارات في الجزائر، منذ ساعات، بسبب عدم السماح لبعثة الفريق، بالمرور على الأراضي الموريتانية، للوصول إلى السنغال».

وأضاف عصام سالم: «نحاول حاليا حل تلك الازمة، ليصل الفريق إلى السنغال، ويحصل على الوقت الكافي لتدريب والراحة، قبل تلك المواجهة المهمة في مشوار الزمالك بالبطولة الإفريقية».

سفيرة مصر في السنغال: خطأ لدى شركة الطيران

وقالت سفيرة مصر في السنغال نهى خضر، في تصريحات إعلامية، إن نادي الزمالك من المفترض أن يكون حاليا في السنغال.

وأضافت نهى خضر، أن البعثة فوجئت خلال دخولهم على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح، وهذا خطأ شركة الطيران.

وكشفت سفيرة مصر بالسنغال، عن محاولة مسؤولي بعثة نادي الزمالك، الوصول عن طريق المغرب، بدلا من موريتانيا، لحل تلك المشكلة.

مصدر بالمغرب: المرو إلى السنغال عبر المغرب يتطلب المرور عن طريق موريتانيا

لكن مصدر مسؤول بالمغرب، قال إن المرور إلى السنغال عبر المغرب يعني بالضرورة المرور عبر الأجواء الموريتانية، مضيفا: «وبالتالي فإن نفس المشكلة ستبقى».

ولفت المصدر، إلى أن الأمر مرتبط بعبور الأجواء المغربية إلى السنغال، وهذا سيكون عبر الأجواء الموريتانية، و«موريتانيا بطبيعة الحال رفضت استقبال البعثة».

وكان قنصل مصر في السنغال عامر مزروع، قال في تصريح لـ«الوطن» إن أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية تنتظر نادي الزمالك منذ الساعة الواحد صباحا، حيث كان من المفترض أن يصل الفريق.