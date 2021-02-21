مفاجأة.. مصدر: الزمالك لم تحصل على إذني دخول موريتانيا والسنغال

قال مصدر دبلوماسي بالجزائر، إن بعثة نادي الزمالك تعطلت في رحلتها إلى السنغال لتعود إلى الجزائر، لأمور تتعلق بأذونات المرور عبر الأجواء الموريتانية والسنغالية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن نادي الزمالك عاد إلى الجزائر وليس لديه إذن دخول إلى موريتانيا وهذه أول عقبة.

وأضاف: «وثاني عقبة أن الزمالك لم يكن لديه إذن دخول من الأجواء الموريتانية إلى السنغال، حيث يتطلب ذلك الحصول على إذن ثان من السنغال».

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انتهاء أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتوجه الطائرة الخاصة بالفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيت السنغالي، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر موريتاني مسؤول أن الزمالك كان بحاجة إلى إذن مرور من الأجواء الموريتانية إلى الأجواء السنغالية وهذا يحصل عليه من السفارة السنغالية في «نواكشوط».

وقال المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عصام سالم، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز»، إن «الفريق حاليًا في إحدى المطارات في الجزائر، منذ ساعات، بسبب عدم السماح لبعثة الفريق، بالمرور على الأراضي الموريتانية، للوصول إلى السنغال».

وأضاف عصام سالم: «نحاول حاليا حل تلك الأزمة، ليصل الفريق إلى السنغال، ويحصل على الوقت الكافي للتدريب والراحة، قبل تلك المواجهة المهمة في مشوار الزمالك بالبطولة الأفريقية».

وتلقى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، حيث أبلغه بانتهاء الأزمة، وذلك في ضوء الاتصالات المكثفة التي قام بها وزير الشباب والرياضة مع كل من وزيري الطيران المدني والخارجية، لحل أزمة بعثة نادي الزمالك، بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة البعثة الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال، وتتواجد بعثة الزمالك بالجزائر انتظاراً لحل الأزمة.