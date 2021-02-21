يوتيوب يتيح لمستخدمي هواتف «أندرويد» خاصية جديدة لتحسين جودة الفيديو

نجح تطبيق يوتيوب أندرويد، في دعم تشغيل الفيديوهات بجودة k4 hdr حيث تتوفر وسائط k4 على نطاق واسع في الوقت الحاضر، خاصة أن موقع يوتيوب مليء بها بكثافة، وذلك بفضل كاميرات k4 على الهواتف الذكية والكاميرات غير المزودة بمرآة أيضًا، وتتيح منصة YouTube for Android لعدد أكبر من الأشخاص مشاهدة المحتوى بدقة k4.

يذكر أن YouTube لنظام Android يقوم الآن ببث محتوى k4 بغض النظر عن دقة الشاشة من عدمه، وطرح يوتيوب لنظام التشغيل أندرويد على نطاق واسع إمكانية عرض المحتوى بدقة تصل إلى k4، إذا كان ذلك متاحًا، حتى إذا كانت شاشة الهاتف لا تقدم هذه الدقة في الأصل، تقوم المنصة بتحسين الصورة.

ويقوم YouTube for Android ببث مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 2160 بكسل على جميع شاشات العرض. Pixel 4a و Pixel 5 مع شاشتيهما بدقة 1080 بكسل، على سبيل المثال، لديهما الآن القدرة على نشر مقاطع فيديو بدقة k4 على أجهزتي.

ويتضمن إصدار يوتيوب من التطبيق (16.06.34)، الذي تم تحديثه في 18 فبراير الجاري، فتحقق للتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار على التطبيق قبل نشر مقطع الفيديو، كما يمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كان لديهم أي تحديثات معلقة في متجر «جوجل بلاي».

كان موقع يوتيوب، أعلن مؤخراً عدد كبير من التحديثات لتحسين تجربة كل من المبدعين والمشاهدين على المنصة وذلك بهدف جذب المشاهدين للاستخدامه .

و تضمن تحديث اليوتويب واجهة محدثة جديدة للأجهزة اللوحية وتحديثًا لميزة فصول الفيديو كما أعلن يوتيوب أيضًا أنه سيطرح ميزة YouTube شبيهة بـ تيك توك في الولايات المتحدة اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

شهدت مؤخرا التطبيقات الالكترونية عدة تحديثات فى ظل الاغلاق بين الدول واعتماد جميع المواطنين فى العالم على المنصات الالكترونية مما خلق بعد التنافس بين المنصات الالكترونية فى العالم الافتراضي لتطوير نفسها وتقديم عدة استخدامات حديثه للمشاهدين والمشاهير السوشيال ميديا.