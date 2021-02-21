طرح أغنية «وردي» من ألبوم مدحت صالح خلال أيام

انتهى الفنان مدحت صالح من العمل على اللمسات النهائية لأغنيته الجديدة «وردى»، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وهي من أغاني ألبومه الجديد «يتقال»، والأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق.

أغنية «وردى» هى الأغنية الثانية التي سيتم طرحها من ألبوم «يتقال»، حيث طرح مدحت صالح، أغنية واحدة حتى الآن، وهي أغنية «نورتي قلبي» وسيتم طرح باقي أغاني الألبوم منفصلين على فترات.

أغنية «نورتي قلبي» من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان نديم جمال وتوزيع وميكس وماستر أسامة كمال، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بمجرد طرحها حيث إنها تخطت ربع مليون مشاهدة.

ويتضمن الألبوم عددا كبيرا من الأغاني، منها شوف يا معلم، بالمختصر المفيد، شوية زعل، يتقال، أرض الطيابة، ويتعاون مدحت صالح في الألبوم مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، أبرزهم محمد مصطفى ومحمود أنور وأيمن عز ومحمد شفيق ووليد العيسوي وكريم طارق وجو حنا ومحمد رسلان ومحمد عاطف وأحمد زعيم.

يذكر أن الفنان مدحت صالح شارك مؤخرا في حفل غنائي في عيد الحب، على مسرح دار الأوبرا المصرية، قدم خلال الحفل عددا من الأغاني المتنوعة، زي ماهي حبها ومليونيرات وكوكب تاني وأنا مش بعيد وقلب واحد ووداع وجاي على نفسك وغيرها.

وآخر أعمال مدحت صالح الدرامية، كان مسلسل «أبو العروسة» في جزئيه الأول والثاني، وشارك في بطولته بجانب سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وكارولين عزمي، من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.