إعدام طنين أسماك لصيدها بالكهرباء في الدقهلية

ضبطت حملة مكبرة في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، مشمع زريعة أسماك طوبار، وبداخلها حوالي 20 ألف من الزريعة، وأعدمت الحملة حوالي 2 طن أسماك بلطي تم صيدها بالصعق بالكهرباء، بالمخالفة بالقانون وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذا للتعليمات بالتصدي بشكل حازم لكافة أنواع الصيد المخالف بنطاق بحيرة المنزلة خاصة بعد تطهيرها.

وخرجت الحملة بقيادة محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، لضبط زريعة أسماك طوبار، وأسماك تم صيدها بالصعق بالكهرباء بمدينة المطرية، وبالتنسيق مع العميد عماد أبو سمرة مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية وقوة أمنية مرافقة له.

وشارك في الحملة مدير إدارة الطب البيطري بالمطرية، ومكتب الأغذية المركزي بالإدارة الصحية بالمطرية وإدارة البيئة برئاسة المركز، ومسؤولي هيئة الثروة السمكية بالمطرية، وبحضور الدسوقي حماد، نائب رئيس المركز.

وضبطت مشمع زريعة أسماك طوبار بداخلها حوالي 20 ألف زريعة أسماك طوبار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1983، وتم إيداعها بالمزارع السمكية وتم قيد الواقعة جنح مركز شرطة المطرية.

وأعدمت الحملة كميات تزيد عن 2 طن من أسماك البلطي تم صيدها بالصعق بالكهرباء وتم إعدامها في حضور اللجنة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

من جهة أخرى ضبطت حملة تموينية تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا تشكلت الحملات برئاسة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة بالتعاون مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر في مركز أجا مخبز للتصرف في طن و 100 كيلو دقيق مدعم « 22 شيكارة » دقيق بلدى مدعم في حملة تموينية باجا بالدقهلية

وأسفرت عن ضبط مخبز « م.ج.ع. » بقرية « جراح » لتصرفها في 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم بمخبز « ه.ع.ع. » مدينة اجا لتصرفه فى 9 شكاير دقيق بلدى مدعم .كما تم ضبط مخبزين بذات القرية لقيامهم وإنتاج خبز ناقص الوزن وتم ضبط مخبز بقرية « فيشابنا » ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتم تحرير المحاضر اللازمة.