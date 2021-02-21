عاجل.. أمطار وصقيع يضربان مطروح والساحل الشمالي

تعرضت، منذ قليل، محافظة مطروح والساحل الشمالي، لأمطار مصحوبة بصقيع، وذلك بدءا من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة، ومناطق سيدي عبد الرحمن وفوكة ورأس الحكمة والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، في ظل بداية موجة الطقس السىء التي تضرب بعض المحافظات والمدن الساحلية.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن استعداد مطروح لموجة الطقس السىء واتخاذ جميع الأجهزة المعنية إجراءاتها ورفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تحسبا لاستمرار سقوط أمطار غزيرة، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوؤ الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

ووجه «شعيب» جميع رؤساء المراكز والمدن الساحلية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وجميع الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ، واتخاذ جميع التدابير الإحترازية، والإفادة لحظة بلحظة بجاهزية المعدات والأفراد، ومتابعة مخرات السيول على أرض الواقع، وشنايش صرف مياه الأمطار مع عدم وجود أي عوائق بها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عملها بكفاءة، وإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه، وسيارات الحماية المدنية والعمل على سرعة وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار، ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.

وقال إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة، جميع البلاغات والشكاوى بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومواجهة أي آثار من الممكن أن تنتج عن الطقس السىء.

ونبه على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بنطاق المحافظة مع المتابعة الدورية لحظة بلحظة، خلال فترة عدم الإستقرار وإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ.