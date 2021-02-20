«أمطار ورياح».. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة طقس الـ5 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة بين السبت 20 فبراير إلى الخميس 25 فبراير الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس من توقعات وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت 20 فبراير

من المتوقع أن يسود حالة الطقس سقوطا للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس يوم الأحد 21 فبراير

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن يسود الطقس يوم الأحد 21 فبراير أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واعتبارًا من الاثنين المقبل حتى الثلاثاء، تهطل أمطارًا متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، وتمتد إلى القاهرة الكبرى، ويصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس يوم الاثنين 22 فبراير

أما المتوقع لطقس يوم الاثنين 22 فبراير، فمن المتوقع أن تهطل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأمطارا من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 23 فبراير

أما المتوقع لطقس يوم الثلاثاء 23 فبراير، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس يوم الأربعاء 24 فبراير

أما عن الطقس المتوقع ليوم الأربعاء 24 فبراير، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس يوم الخميس 25 فبراير

وحالة الطقس المتوقع ليوم الخميس 25 فبراير، فمن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشماليةالغربية وجنوب سيناء.