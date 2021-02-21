«صبحي» يتفنن في انتصار بيراميدز على راسينج كلوب بالكونفيدرالية

فاز فريق بيراميدز على نظيره راسينج كلوب بهدفين نظيفين على ملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب، بعدما سبق لبيراميدز وحقق الفوز بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان.

وسجّل الهدف الأول لبيراميدز دييجو رولان في الدقيقة الرابعة، وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 77 من عمر المباراة، ليتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بالبطولة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بيراميدز على راسينج كلوب بهدف نظيف، على ملعب الدفاع الجوي عن طريق دييجو رولان في الدقيقة الرابعة.

وبدأ الشوط الثاني بتسديدة من رمضان صبحي من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع فريق راسينج ومرت إلى ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 50 تمريرات قصيرة متتالية بين أقدام لاعبي فريق بيراميدز في منتصف ملعب فريق راسينج.

وشهدت الدقيقة 70 تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق بيراميدز في منتصف الملعب.

وبدأ الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مواجهة راسينج كلوب أبيدجان، في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - إيريك تراوري - نبيل دونجا - رمضان صبحي

خط الهجوم: دييجو رولان