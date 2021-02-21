القليوبية تعلن جدول امتحان المرحلة الابتدائية: تنطلق الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول، الخاص بالمرحلة الابتدائية، والمقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل 28 فبراير، على مدار 3 أيام وحتى الثلاثاء 2 من مارس، المقبل وذلك على مستوى المدارس العام والرسمي «التجريبي» والمكفوفين والصم وضعاف السمع ووالتعليم المجتمعي.

وتنطلق الامتحانات يوم الأحد المقبل، 28 فبراير الجاري، للصفوف: الرابع «عام وتجريبي ومكفوفين» والثاني والثالث المجتمعي، والرابع والخامس «صم»، وذلك لمدة 3 ساعات من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

ويوم الإثنين، 1 مارس المقبل، يؤدي طلاب الصف الخامس «عام وتجريبي ومكفوفين» والرابع والخامس «مجتمعي» والسادس والسابع «صم» الامتحانات من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

ويوم الثلاثاء، 2 مارس المقبل، يؤدي الصف السادس «عام وتجريبي ومكفوفين ومجتمعي» والثامن «صم» الامتحانات لمدة 3 ساعات من 9 صباحا وحتي 12 ظهرا.

وأشارت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، إلى أن ورقة الامتحان واحدة، وبها المواد الأساسية «العربي واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم» ويتم تأجيل المواد التي لا تضاف للمجموع إلى نهاية العام الدراسي، وكل امتحان لمدة 3 ساعات كما هو موضح بالجدول المرفق.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رفع الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، إن جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة، وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

وأضافت أنه يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أي أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد في الأيام السابقة.

وشددت وكيل المديرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.