زكي: الدولة لديها خطة طموحة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، إن الاجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان اجتماعا هاما، وتم فيه مراجعة مستجدات العمل في المنطقة الاقتصادية، كما كان فرصة للعرض بشكل تفصيلي مؤشرات المنطقة الاقتصادية في عام 2020/ 2021، وكذلك عرض الاستراتيجية للقطاعات المستهدفة في المنطقة الاقتصادية في الفترة المقبلة، وعرض مجموعة المشروعات التي تتم في بورسعيد أو في ميناء السخنة.

خطة طموحة للدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية في قناة السويس مستمرة 15 عاما

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، وسيتم تطوير في هذه الخطط، وفق الرؤى الاستراتيجية التي وضعتها الدولة منذ عام 2015، وهي خطة طموحة ممتدة لعام 2030، لكن في نفس الوقت يتم وضع خطة كل 5 سنوات، ويتم فيها تحديد عدد من الأهداف ويتم العمل على تحقيقها طبقا للمتغيرات العالمية خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تحديث الرؤية الاستراتيجية لقناة السويس لخدمة رؤية الدولة

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس: نحدث الاستراتيجية من خلال خدمة الرؤية العامة لتكون المنطقة الاستثمارية منطقة جاذبة للاستثمار، من خلال وجود مناطق صناعية، ومرافق على أعلى مستوى، بما يتوافق مع رؤية الدولة، وسيتم تطوير المواني والمرافق.

العمل على تطوير المواني مع العمل

وواصل: سيتم العمل على تطوير الموانئ مع العمل على جهات كثيرة لتطوير ميناء السخنة التي ستضم مشروع ضخم يوفر عدة فرص عمل بجانب المشروعات في ميناء شرق بورسعيد.