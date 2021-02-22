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حظك اليوم الإثنين 22-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:30 ص | الإثنين 22 فبراير 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو صريح ولديه آراء قيّمة تجعل لدي العاملين دومًا رغبة في مشاورته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهن

القمر بمنزل العمل يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد ببرجك.. تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ريم أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يناير.

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