حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات «حظك اليوم» للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.