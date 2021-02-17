حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للاستقلالية ولا يستطيع أن يكون مكبلا بالقيود، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يدفعك اليوم لاسترجاع ذكريات مؤلمة، لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان هشام سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 27 يناير.