سفيرنا بتنزانيا: سيمبا حصل على موافقة بحضور 30 ألف متفرج مباراة الأهلي

قال السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة النادي الأهلي وصلت إلى تنزانيا في وقت متأخر من مساء أول أمس الجمعة، من أجل خوض ثاني مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ضد فريق سيمبا التنزاني، موضحًا: «نسقنا مع الفريق فيما يتعلق بكل الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات، وجرت الأمور على اكمل وجه».

ولفت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: إلى أنه وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا، فإن الفريق حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على بيع تذاكر 50% من القدرة الاستيعابية لملعب المباراة، إذ سيبيع التذاكر لـ30 ألف مشجع.

وأضاف أبو الوفا: «بالأمس واليوم أدى النادي الأهلي مرانين، الرئيسي كان بالأمس على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة، وجرى التركيز على تدريبات بنية وإحماء ثم محاضرة سريعة وتقسيمة استمرت لمدة 45 دقيقة في الأمس، ونصف ساعة اليوم، وجرى التدرب على جُمل فنية».

وتابع سفير مصر في تنزانيا: «غلب على التمرين الحماس والجدية الشديدة والحرص على تحقيق الفوز، ودرجة الحرارة كانت عالية بالأمس مع زيادة نسبة الرطوبة، وبالرغم من ذلك كان اللاعبون مصرون للغاية على التدرب بجدية».

وأردف، أن الفريق سيتمرن على ملعب المباراة غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، لمدة 60 دقيقة، وهو نفس موعد المباراة بعد غد الثلاثاء.

وأشار، إلى أن الأجواء حماسية في تنزانيا، لأن هناك إدراك كامل لصعوبة المباراة، لكن النادي يؤكد على أن فريقه يجيد لعب المباريات الصعبة وتحدي الكبار ويرغب في الفوز بالنقاط الثلاث، إذ يشارك الأهلي بنفس الرصيد من النقاط لكن الشياطين الحمر يتفوقون بفارق الأهداف.