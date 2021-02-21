«الوطن» تنشر نماذج امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي.. «صور»

تنشر " الوطن" الشكل النهائي الخاص بالنماذج الاسترشادية من وزارة التربية والتعليم لامتحانات نصف العام، والتى سيكون الامتحان على نفس النمط والشكل، وهو المعروف بـ"الامتحان المُجمع"، من حيث ترتيب الأسئلة وتوالي المواد.

وفي النماذج الخاصة بالامتحان المقرر للصف الخامس الابتدائي، جهزت الوزارة 3 نماذج متنوعة لشكل الأسئلة تضم مواد «اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الإنجليزية».

النموذج الاسترشادي الأول لامتحانات الصف الخامس الأبتدائي

النموذج الاسترشادي الثاني لامتحانات الصف الخامس الأبتدائي

النموذج الاسترشادي الثالث لامتحانات الصف الخامس الأبتدائي

"الوطن" تنشر النماذج الاستشرادية للصف السادس الابتدائي

ووفقا لما طرحته الوزارة، فهناك أيضا 3 نماذج استرشادية لامتحانات الصف السادس الابتدائي تضم مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم.

النموذج الاسترشادي الأول لامتحانات الصف السادس الأبتدائي

النموذج الاسترشادي الثاني لامتحانات الصف السادس الإبتدائي

النموذج الاسترشادي الثالث لامتحانات الصف السادس الأبتدائي

وزير التربية والتعليم: الامتحان المجمع من أجل راحة الطالب والأسرة

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت احتياطتها الكاملة في سبيل عدم إصابة الطلاب بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق يوم 27 فبراير، مؤكدا أن تطبيق الوزارة لفكرة الامتحان المجمع من أجل راحة أولياء الأمور والأسر بدلًا من أن يلجأ الطلاب لـ5 امتحانات في يوم واحد، مؤكدًا أن العالم أجمع أن التعليم يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.