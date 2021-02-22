حظك اليوم الاثنين 22-2-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بعدم تحفظه في مشاعره، فهو يقدم مشاعره لمن يهواه قلبه بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس ومع ذلك عطارد يساعدك أن تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.