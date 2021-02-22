لحظة محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي «فيديو»

حصلت «الوطن» على فيديو يوثق لحظة محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، أمس، في غرب العاصمة طرابلس.

وقالت الداخلية الليبية، في بيان، إن «سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستخدام أسلحة رشاشة»، لدى عودته إلى مقر إقامته في منطقة جنزور.

وأضاف البيان، أن قوة الحراسة الخاصة بوزير الداخلية تعاملت مع السيارة، مشيرا إلى أن أحد عناصر الحراسة تعرض للإصابة، فيما اعتقل 2 من المهاجمين وقُتل ثالث خلال الاشتباكات، مؤكدا أن الوزير الداخلية لم يصب في الهجوم.

لكن جهاز حفظ الاستقرار الليبي قال في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، مساء أمس، إن «ما حدث هو سوء تنسيق وتصرف من حراسات وزير الداخلية»، مؤكدا أن الوزير لم يتعرض لأي محاولة اغتيال.

وأوضح الجهاز، أن موظفيه تعرضوا «لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور في أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها»، مشيرا إلى أنه «تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز، تزامنا مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية».

واتهم جهاز دعم الاستقرار حراسات «باشاغا» بالرماية «على السيارة المصفحة التابعة للجهاز دون وجه حق، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز، العضو رضوان الهنقاري، من مدينة الزاوية، وأصيب أحد رفاقه».

وتعهد الجهاز «بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون، ووفقا للتشريعات».

وكانت وزارة الداخلية الليبية، ذكرت في بيان أن «سيارة مسلحة مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة».

وتعاملت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الموكب مع السيارة المذكورة، وألقت القبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، بحسب البيان.