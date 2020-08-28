الرئاسي الليبي يقرر إيقاف وزير الداخلية عن العمل.. وتكليف التيجاني بتسيير المهام

قرر المجلس الرئاسي الليبي، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.

وأضاف المجلس، في قرار رقم 562 لعام 2020، أنه يتم التحقيق مع آغا، بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنه التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.

وكلف المجلس، وكيل وزارة الداخلية عميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

وكان شهود عيان قالوا في وقت سابق، اليوم، إن ميليشيات النواصي تقطع المنافذ الرئيسية في العاصمة الليبية "طرابلس"، وأقامت نقاط تفتيش فيها، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، عصر اليوم.

وفي تجدد لموجة الغضب التي تجتاح مدنا عدة غربي ليبيا، دعا ناشطون إلى مظاهرات جديدة في طرابلس، اليوم، تحت عنوان مليونية "إسقاط السراج"، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

ورصد شهود عيان انتشاراً مكثفاً لعربات عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بميدان الشهداء في العاصمة الليبية، قبيل انطلاق المظاهرات المرتقبة، وقالوا إنها تحمل مدافع رشاشة.