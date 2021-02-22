النماذج الـ3 لامتحان الشهادة الإعدادية التقييمي «صور»

تنشر «الوطن» النماذج الاسترشادية الـ3 للامتحان التقييمي للشهادة الإعدادية، الذي سينطلق يوم 7 مارس المقبل؛ إذ سيكون تقييمي غير مضاف للمجموع، لكنه حاسما في اعتبار الطالب مؤهلا لخوض امتحان الفصل الدارسي الثاني، الذي سيحتسب عليه مجموع درجات الشهادة الإعدادية، لهذا العام.

النموذج الاسترشادي الأول لامتحانات الإعدادية

النموذج الاسترشادي الثاني لامتحانات الإعدادية

وإذا فشل الطالب في العبور التقييمي بهذا الامتحان، المقرر عقده يوم 7 مارس المقبل بالمدارس، سيكون لزاما عليه أن يخوض امتحان آخر للتقييم، ويتوجب عليه النجاح لدخول امتحانات نهاية العام.

النموذج الاسترشادي الثالث لامتحانات الإعدادية

وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن سبب تغيير شكل امتحانات الشهادة الإعدادية، عن ما أعلن في يوم 14 فبراير، من ضم الترمين معا، مؤكدا في تصريحات صحفية، أمس، أنه تخفيفا على الطلاب تقرر تغيير طريقة التقييم، وأن يكون هناك اجتماعا للتقييم في الترم الأول، خارج المجموع، يكون مؤهلا للطلاب لخوض الامتحان ذات المجموع، في الفصل الدراسي الثاني.