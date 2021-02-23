القليوبية تواجه الزيادة السكانية في القرى بمبادرات لخلق فرص عمل

كشفت إحصائية رسمية، زيادة معدلات الفقر بمحافظة القليوبية إلى 21.2% مقابل 8.9% لمعدل البطالة بقري مراكز المحافظة في حين بلغ عدد السكان الإجمالي 5 ملايين و882 ألف و62 نسمة.

وأكدت الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ارتفاع نسبة الفقر يرجع للكثافة السكانية وارتفاع معدلات الإنجاب في عدد 23 قرية ب7 مراكز بالمحافظة، ورصدت إحصائية الجهاز خريطة القري الأعلى في عدد السكان، جاءت كالتالي :

1- مركز بنها، قرية الرملة تضم 36429 نسمة، وقرية الشموت 31890 نسمة وقرية مرصفا 31837 نسمة.

2- مركز كفرشكر، قرية أسنيت 18654نسمة، وقرية المنشأة الكبري 13905نسمة، وقرية البقاشين 13465 نسمة.

3 - مركز طوخ، قرية أجهور الكبرى، 42295 نسمة، وقرية مشتهر 41737 نسمة، وقرية العمار الكبري 34801 نسمة.

4 - القناطر الخيرية، قرية أبو الغيط 92179 نسمة، وقرية باسوس 79872 نسمة، وقرية شلقان 35247 نسمة.

5 - مركز قليوب، قرية طنان 53895 نسمة، وقرية سنديون 45888 نسمة، وقرية بلقس 43249 نسمة، وقرية ميت حلفا 42044 نسمة، وقرية كوم أشفين 40576 نسمة.

6- مركز شبين القناطر، قرية كفرشبين 45089 نسمة، وقرية طحانوب 31694 نسمة، وقرية الأحراز 26023 نسمة.

7- مركز الخانكة قرية القلج 166530نسمة، وقرية أبوزعبل 98842 نسمة، وقرية عرب العيايدة 92257 نسمة.

ووفق هذا الإطار كان لمحافظة القليوبية خطة متكاملة لمواجهة الزيادة السكانية وارتفاع معدلات البطالة من خلال محورين، الأول، إطلاق حملات تنظيم الأسرة تحت شعار «من حقك تنظمي»، والتي كان أخرها إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بقرى شبين القناطر ضمن مبادرة تطوير القرية المصرية «حياة كريمة»، وقالت الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إن القوافل تستهدف قرى «الأحراز والشوبك وكفر شبين»، بإدارة شبين القناطر.

وأشارت إلى أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات فى الفئة العمرية من 15- 49 عامًا.

وأضافت أن القوافل تتضمن توفير إخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار، ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

أما المحور الثاني فيتضمن إطلاق مبادرات التشغيل وتوفير فرص العمل لمواجهة البطالة وخاصة القرى الأعلى في نسب الفقر والبطالة حيث أطلقت المحافظة مبادرة «القرية المنتجة»، بهدف توفير 20 ألف فرصة عمل تحت عنوان «القرية المنتجة ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة»، لتفعيل دور القري في عملية التنمية من خلال تطبيق آليات التعاون بين المواطنين والمسؤلين علي أرض الواقع لخدمة الفرد في خلق فرص عمل وخدمة المجتمع والنهوض به.

المبادرة بدأ تنفيذها بالقليوبية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة وذلك لخلق فرص مناسبة ومستحدثة ومستدامة للشباب وتنمية الكوادر الشابة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية بهدف إنشاء شراكة مع الشباب وربطها بإحتياجات سوق العمل وتشجيع روح التنافسية لدى الشباب لتنمية أفكارهم وإنشاء حاضنة اعمال مشروعات للشباب بمركز البحوث الزراعية.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المبادرة تهدف لتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب لخلق فرص عمل بالقرى الأعلى في معدلات الفقر والبطالة عن طريق إقامة مشروعات ذات طابع محلي بالقري المختلفة بهدف عودة مفهوم القرية المنتجة في مقابل القرية المستهلكة وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة وذلك لخلق فرص مناسبة ومستحدثة ومستدامة للشباب وتنمية الكوادر الشابة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى تحقيق تكامل بين القرى المتجاورة وخاصة الأعلى في عدد السكان والتي ترتفع فيها نسب البطالة والفقر من خلال إنتاج الإحتياجات اليومية من المنتجات الزراعية والغذائية في مجال الانتاج الحيوانى والدواجن والخضر والمخبوزات والبقول والحبوب.