مريض نفسي يتخلص من حياته شنقا في بنها بالقليوبية

تخلص شاب من حياته في بنها، بشنق نفسه في سقف منزله بحبل غسيل؛ بسبب اضطرابه النفسي بقرية ميت السباع، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى العميد حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تلقيه بلاغا بشنق شاب يدعى «ا. ر. م»، 25 سنة، نفسه بحجرة نومه في قرية ميت السباع، دائرة المركز.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى مصاب باضطراب نفسي، وعلق حبلا في سقف حجرة نومه وشنق نفسه، وعندما دخلت والدته في الصباح لابقاظه فوجئت به معلقا في سقف الحجرة.

وفارق الشاب الحياة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.